На дне Балтийского моря нашли гигантскую каменную стену эпохи мезолита

Примерно в десяти километрах от немецкого города Рерик, на дне Балтийского моря, была обнаружена древняя каменная стена. Археологи, используя водолазов и автономный подводный аппарат, установили, что сооружение относится к мезолиту и было затоплено из-за подъёма уровня моря около 1500 лет спустя после его постройки.

По данным издания Proceedings of the National Academy of Sciences, подводная структура, протяжённостью около километра и залегающая на глубине 21 метр, состоит из 1670 выровненных камней. Ученые сомневаются в её природном происхождении.

«Против этого говорит методическое расположение множества мелких камней, соединяющих большие неподвижные валуны», — прокомментировал доктор Якоб Герсен, старший научный сотрудник Института исследования Балтийского моря Лейбница в Германии.

Ученые предполагают, что стена – это фрагмент древних охотничьих ловушек. До 2027 года запланированы дальнейшие исследования, которые, как надеются специалисты, прольют свет на строительные навыки и повседневную жизнь людей той эпохи.