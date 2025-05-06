На дне Балтийского моря нашли гигантскую каменную стену эпохи мезолита
PNAS: На глубине Балтийского моря найдена стена эпохи мезолита длиной 900 м
Обложка © Kandinskiy / Life.ru
Примерно в десяти километрах от немецкого города Рерик, на дне Балтийского моря, была обнаружена древняя каменная стена. Археологи, используя водолазов и автономный подводный аппарат, установили, что сооружение относится к мезолиту и было затоплено из-за подъёма уровня моря около 1500 лет спустя после его постройки.
По данным издания Proceedings of the National Academy of Sciences, подводная структура, протяжённостью около километра и залегающая на глубине 21 метр, состоит из 1670 выровненных камней. Ученые сомневаются в её природном происхождении.
«Против этого говорит методическое расположение множества мелких камней, соединяющих большие неподвижные валуны», — прокомментировал доктор Якоб Герсен, старший научный сотрудник Института исследования Балтийского моря Лейбница в Германии.
Ученые предполагают, что стена – это фрагмент древних охотничьих ловушек. До 2027 года запланированы дальнейшие исследования, которые, как надеются специалисты, прольют свет на строительные навыки и повседневную жизнь людей той эпохи.
А ранее Life.ru сообщал, что группа международных учёных из Испании, Франции и Португалии сделала ряд впечатляющих открытий в глубинах Тихого океана. Исследователи наткнулись на гигантский коралл, длина которого составляет 32 метра, ширина — 34 метра, а высота — 5,5 метра.