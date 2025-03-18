Учёные засекли таинственное «нечто» в районе «кладбища затонувших кораблей» в Тихом океане

Группа международных учёных из Испании, Франции и Португалии сделала ряд впечатляющих открытий в глубинах Тихого океана, которые вызвали значительный интерес и удивление в научной среде. Эти находки не только углубляют наше понимание океана и его тайн, но и открывают новые горизонты для будущих исследований.

Команда экспедиции National Geographic Pristine Seas под руководством испанского морского эколога Энрика Сала обнаружила среди коралловых рифов Соломоновых островов мегакоралл, который можно считать одним из крупнейших живых организмов на Земле.

Согласно имеющимся данным, длина этого мегакоралла составляет 32 метра, ширина — 34 метра, а высота — 5,5 метра. Ученые предполагают, что ему более 300 лет. Этот гигант относится к виду Pavona clavus и значительно отличается от обычных коралловых рифов. В отличие от них, он представляет собой единый организм, состоящий из миллионов полипов, функционирующих как единое целое.

Находка была сделана случайно во время экспедиции в районе, известном как «кладбище затонувших кораблей». На фоне быстрого разрушения коралловых рифов мегакоралл Соломоновых Островов стал для исследователей символом надежды на сохранение этой уникальной экосистемы.

С 2008 года организация National Geographic Pristine Seas помогла создать 29 крупнейших морских охраняемых территорий в мире общей площадью 6,8 млн квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Индии. В 2023 году проект запустил новую смелую природоохранную инициативу: Глобальную экспедицию. Команда ученых, экспертов и кинематографистов проведет следующие пять лет, исследуя тропическую часть Тихого океана на борту 130-футового специализированного исследовательского судна и медиацентра, с целью поддержки сообществ и правительств в их усилиях по защите океана.