Учёные NASA забили тревогу из-за поведения Мирового океана

Уровень Мирового океана показал неожиданный рост. Американское космическое агентство NASA зафиксировало увеличение этого показателя на 0,59 сантиметра в 2024 году. Специалисты отмечают, что прогнозы были более оптимистичными.

«Уровень океана продолжает подниматься, и эта скорость растёт всё больше и больше», — заявил Джош Уиллис, исследователь из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Он отметил, что на две трети рост связан с термическим расширением, хотя раньше основную роль играл приток воды с суши из-за таяния ледников. С начала наблюдений в 1993-м среднегодовой уровень роста удвоился. Всего же за три десятилетия уровень Мирового океана поднялся на десять сантиметров.