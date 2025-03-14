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14 марта, 04:43

Учёные NASA забили тревогу из-за поведения Мирового океана

NASA: Уровень Мирового океана поднялся на 0,59 сантиметра за прошедший год

Уровень Мирового океана показал неожиданный рост. Американское космическое агентство NASA зафиксировало увеличение этого показателя на 0,59 сантиметра в 2024 году. Специалисты отмечают, что прогнозы были более оптимистичными.

«Уровень океана продолжает подниматься, и эта скорость растёт всё больше и больше», — заявил Джош Уиллис, исследователь из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Он отметил, что на две трети рост связан с термическим расширением, хотя раньше основную роль играл приток воды с суши из-за таяния ледников. С начала наблюдений в 1993-м среднегодовой уровень роста удвоился. Всего же за три десятилетия уровень Мирового океана поднялся на десять сантиметров.

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Ранее американские спутники зафиксировали временный остров в акватории Каспийского моря. Этот остров периодически появляется неподалёку от побережья Азербайджана, а затем бесследно исчезает. Серию кадров, показывающих этот процесс, опубликовала обсерватория NASA.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Compa_92

Антон Голыбин
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