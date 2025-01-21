Спутники NASA снова засекли остров-призрак в акватории Каспийского моря

Американские спутники снова засекли в акватории Каспийского моря временный остров, который периодически возникает неподалёку от побережья Азербайджана, а затем бесследно пропадает. Серию кадров, на которых запечатлён процесс появления и исчезновения кусочка суши, опубликовала обсерватория NASA.

Первое упоминание этого острова датируется 1861 годом. Исследователи связывают его появление с извержением грязевого вулкана Кумани. В последний раз «остров-призрак» появился в феврале 2023 года, хотя ещё в ноябре 2022-го на этом месте была водная гладь. На пике его ширина достигла 400 метров. Однако уже к декабрю 2024 года площадь кусочка суши заметно уменьшилась.