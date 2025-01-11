Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 21:37

NASA: 2024 год стал самым жарким на планете за всю историю наблюдений

Прошлый 2024 год оказался самым тёплым на Земле за всю историю наблюдений, сообщают учёные из NASA. К такому выводу пришли аналитики из Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США.

Согласно их данным, средняя температура воздуха в 2024 году превысила норму середины прошлого века (1951–1980 гг.) на 1,28 градуса по Цельсию. Этот показатель превзошёл рекорд 2023 года. Специалисты 15 месяцев отслеживали температуры — с июня 2023 года по август 2024 года.

Сигнал из Тихого океана. Климатологи заметили тревожные изменения
Сигнал из Тихого океана. Климатологи заметили тревожные изменения

Директор NASA Билл Нельсон отметил, что 2024 год вновь побил температурный рекорд, оставаясь самым тёплым с момента начала наблюдений в 1880 году.

Как говорится в документе, учёные связывают глобальное потепление с человеческой деятельностью. В частности, с выбросами от ископаемого топлива и загрязнением окружающей среды. Также причиной изменений могут быть природные феномены, такие как Эль-Ниньо и извержения вулканов.

Специалисты из Copernicus ранее подтвердили, что в 2024 году был установлен рекорд средней глобальной температуры за сутки. 22 июля показатель достиг 17,16 градуса.

Обложка ©

Роскосмос / Александр Гребёнкин

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости науки
  • NASA
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar