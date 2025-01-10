Учёные назвали 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений
Copernicus: 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений
Представители Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus назвали 2024 год самым жарким за всю историю. Наблюдения ведутся с 1850 года.
В прошедшем году средняя температура на планете оказалась на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Бореальная зима (декабрь 2023 года — февраль 2024 года), бореальная весна (март — май 2024 года) и бореальное лето (июнь — август 2024 года) стали самыми тёплыми сезонами для каждого времени года.
Также специалисты Copernicus отметили, что в 2024 году был побит рекорд среднесуточной глобальной температуры. 22 июля она составила 17,16 градуса.
По прогнозам исследователей, 2025 год окажется менее жарким, но тем не менее войдёт в тройку самых жарких годов за историю наблюдений.
Ранее метеорологи высказали мнение, что в истории России 2025 год может стать одним из самых жарких. От тренда на потепление страна только выиграет: по мнению эксперта, тёплый климат для РФ намного лучше.