Учёные назвали 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

Представители Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus назвали 2024 год самым жарким за всю историю. Наблюдения ведутся с 1850 года.

В прошедшем году средняя температура на планете оказалась на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Бореальная зима (декабрь 2023 года — февраль 2024 года), бореальная весна (март — май 2024 года) и бореальное лето (июнь — август 2024 года) стали самыми тёплыми сезонами для каждого времени года.

Также специалисты Copernicus отметили, что в 2024 году был побит рекорд среднесуточной глобальной температуры. 22 июля она составила 17,16 градуса.

По прогнозам исследователей, 2025 год окажется менее жарким, но тем не менее войдёт в тройку самых жарких годов за историю наблюдений.