«Закисление атмосферы». Разлом Африки грозит массовым вымиранием Геолог объяснил Life.ru, почему целый материк раскалывается надвое и чего ожидать после отделения его восточного края. 16 марта, 21:27 Геолог рассказал о последствиях Восточно-Африканского разлома. Обложка © «Шедеврум»

На Африканском континенте образуется новое море, рассказал Life.ru геолог Станислав Завацки. По его мнению, к этому ведёт впечатляющий процесс, который начался гораздо раньше появления человечества на Земле, — Восточно-Африканский разлом. Учёный, к слову, напомнил, что останки знаменитого австралопитека по прозвищу Люси нашли именно в Восточно-Африканской рифтовой долине, то есть эти места можно считать родиной человечества.

— Этот разлом увеличивается, мы можем даже сказать, что видим, как он увеличивается, в течение человеческой жизни. Там идёт трещина, которую частично засыпают, а остальное оставляют природе, образуется овраг. Этот овраг расширяется не так быстро, чтобы можно было сказать, что скоро будет океан, но в будущем, примерно через 5–10 миллионов лет, образуется если не океан, то такой пролив, как Ла-Манш, только подлиннее, и там будет море, — поведал исследователь.

Восточно-Африканская рифтовая долина. Фото © Wikipedia

Напомним, речь идёт о постепенном отделении внушительной части Африканской тектонической плиты. Геолог объяснил, что на неё снизу «давит» мощный восходящий поток магмы. По его словам, эта огромная масса поднималась от самого ядра планеты, преодолела всю толщу мантии и столкнулась с твёрдой земной корой. В итоге образовалась гигантская разветвлённая трещина, которая тянется на без малого пять тысяч километров и проходит по территории девяти африканских стран — от Эфиопии до Мозамбика.

В северной части разлома есть зона, где постепенное расхождение двух частей плит в разные стороны «растягивает» кору. Область называется Афарской котловиной, или Афарским треугольником. Она понемногу проседает, и туда просачиваются воды Красного моря и Аденского залива. Это считают предвестником образования там нового обширного водного резервуара в будущем.

Спутниковый снимок региона Афарской котловины (нижняя часть изображения), которую от Аравийского полуострова (выше) отделяет Красное море и Аденский залив. Фото © Wikipedia / Jacques Descloitres

Кроме того, вдоль разлома расположены протяжённые пресноводные озёра, в том числе знаменитый африканский «близнец» Байкала — Танганьика. Они образовались именно в результате тектонических процессов и по мере развития трещины в земной коре будут разрастаться, заверил Станислав Завацки.

— Танганьика, Ньяса и другие большие озёра, которые там есть, будут соединяться. И в них где-то будут части пресноводные, а где-то солоноватые, потому что есть там и солёные озера. Так что будет такая ситуация, может быть, как на Балхаше: на озере Балхаш есть северная половина пресноводная и южная солёная и воды не смешиваются. Так что здесь, возможно, тоже будет такая же ситуация, или будут полоски пресной и солёной воды, как зебра такая будет поперечная, — поделился геолог.

Озеро Танганьика из космоса. Фото © esa.int

Он подчеркнул, что заполнение разлома водой — настоящее спасение для всей земной жизни: «сухое» растрескивание коры может привести к настоящей глобальной катастрофе из-за вулканических процессов, которые могут сильно изменить состав атмосферы.

Геолог привёл в пример магматический «потоп», который случился в Сибири 250 с небольшим миллионов лет назад: тогда воздух на всей планете из-за этого так «закислился», что это привело к легендарному пермскому вымиранию — самому страшному событию в истории жизни на Земле. По некоторым подсчётам, не стало до 96 или даже 98% всех морских и до 85–90% сухопутных видов.

— То же самое может грозить и Восточной Африке. Если будет разлом раскрываться, не заливаясь водой, нам будет тяжеловато, и нужно будет искусственно расширять устье, чтобы заливало морской водой, тогда будут последствия не такие страшные, — объясняет Станислав Завацки.

Он добавил, что в связи с этим тревогу вызывает засушливость атмосферы над Африканским разломом: появление новых водоёмов там во многом будет зависеть от дождей. Впрочем, геолог повторил, что всё это крайне медленные процессы, так что новый облик Африки и всей Земли человечество увидит, только если окажется «достаточно умным».

Авторы Адель Романенкова