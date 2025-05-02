Китайцы замедлили темпы вращения Земли и увеличили продолжительность суток

Огромная ГЭС «Три ущелья» в Китае оказала влияние на вращение Земли. По словам геофизика из NASA Бенджамина Фонг Чао, из-за плотины длина дня увеличилась на 0,06 микросекунды, а ось сместилась на 2 сантиметра, сообщает Yahoo News.

«Для справки: это составляет чуть больше трёх дополнительных дней за всю историю Вселенной», — пояснил Чао.

В 2012 году завершилось строительство плотины, чьи размеры (2 335 метров в длину и 185 метров в высоту) позволили создать водохранилище объемом 40 кубических километров. Этот огромный резервуар воды, находящийся на высоте 175 метров над уровнем моря, оказал заметное влияние на планету, замедлив её вращение и сместив ось.