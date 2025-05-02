Учёные поймали сигнал из недр Земли, который предвещает чудовищную катастрофу

Учёные всерьёз обеспокоены растущей угрозой мощнейшего вулканического извержения, потенциально превосходящего по масштабу все известные ранее природные катастрофы. Геофизические исследования показывают, что вероятность такого события в текущем столетии составляет примерно 16%.

Как сообщает CNN, ситуация осложняется тем, что нет единого международного плана действий на случай природных катастроф такого масштаба. К тому же, сложно предсказать, где именно произойдёт следующее извержение, так как многие потенциально опасные вулканы сейчас не проявляют активности, но это не означает, что они останутся в таком состоянии навсегда.

Учёные предостерегают, что реализация подобного развития событий приведёт к разрушительным последствиям. В качестве примера они приводят извержение вулкана Тамбора в 1815 году, когда колоссальный выброс пепла и газов вызвал глобальное снижение температуры. Этот «год без лета» обернулся неурожаем и голодом, ставшим причиной гибели десятков тысяч людей, как отмечается в публикации.