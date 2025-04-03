Раскрыты страшные предсказания Ванги на 2025 год, одно из которых уже сбылось

Болгарская провидица Ванга оставила ряд предсказаний на 2025 год, некоторые из которых, к большому сожалению человечества, уже начали сбываться. Среди пророчеств, как сообщает издание Mirror, упоминались масштабные разрушения и сильные землетрясения.

Напомним, что не так давно мир потрясли известия из Мьянмы и Таиланда, где произошло мощное землетрясение. В Мьянме до сих пор наблюдается сложная ситуация: больницы переполнены пострадавшими, а число жертв разрушительного землетрясения превысило 3 тысячи.

Предсказание Ванги о землетрясениях оказалось пугающе точным, что вызывает интерес к другим её пророчествам на 2025 год. Среди них упоминаются предупреждения о «жестоких войнах» и возможном глобальном «апокалипсисе» в следующем году.

В своих предсказаниях Ванга говорила о конфликте в Европе. Также болгарская предсказательница упоминала о начале нового вооружённого конфликта между двумя странами, который может иметь глобальные последствия.

Примечательно, что предсказания Ванги на 2025 год имеют некоторые параллели с пророчествами Нострадамуса. Французский врач, в свою очередь, писал о возможных конфликтах в Европе в 2025 году и, предположительно, с в них будет вовлечена Великобритания. Он также упоминал о некой «древней чуме», которая, по его словам, может представлять большую опасность, чем военные действия.