Политолог Юрий Кот выразил сожаление по поводу того, что британские журналисты обращаются к различным сатанистам в своих статьях, подчёркивая, что они сознательно выбирают сторону зла. Таким образом он прокомментировал материал на главной странице британской газеты Metro, которая обратилась к «пророчествам» самой Ванги. И хотя «пророчества» говорили в пользу России, сам факт, что Европе нужны «мистические» объяснения уверенного триумфа нашей страны международной арене, по мнению эксперта, выглядит показательно.

Собеседник «Царьграда» указывает на то, что многие христианские святые, в том числе и православные, предсказывали возрождение и процветание России. Кот считает это неизбежным, так как, несмотря на многовековые попытки англосаксов подавить страну, в России все еще живут искренние и светлые души.

Кроме того, Кот высказывает свое мнение о Ванге, называя её сатанинской. Он утверждает, что знакомые эксперта по работе сталкивались с ней и у него сложилось впечатление, что она находилась в окружении негативной энергии. По его мнению, её предсказания не имеют значения, и существуют более важные пророчества о приходе «белого царя» и о том, что Россия возродится благодаря возвращению народа к истинной вере в Иисуса Христа.

«Пускай они нас боятся» , — заключил политолог.