«Россия — страж света»: Священник рассказал о пророчестве с Валаама после третьей войны

В летописях священнослужителей из Валаамского монастыря сохранились предсказания одного из старцев, указывающие на судьбу всего мира после «третьей великой войны». Об этом в интервью изданию «Новосвят» рассказал священник Русской Православной Церкви (РПЦ) отец Матвей Коваленко, который служит в храме Преображения Господня в городе Сортавала.

Отец Матвей раскрыл подробности древнего пророчества. По его словам, оно было записано в XIX веке и передавалось из уст в уста среди монахов. В пророчестве упоминается Россия как «страж последнего света», который должен либо угаснуть, либо разгореться с новой силой, отметил священник.

«Старец говорил о времени, когда народы забудут Бога, и земля содрогнётся от огня и крови. После третьей войны, по его словам, наступит тишина, но не мир, а испытание веры», — пояснил служитель церкви.

Отец Матвей верит, что в этих словах есть истина, несмотря на то, что многие считают пророчество легендой. Старец предсказал, что перед концом времён люди заметят знаки на небе и услышат голоса земли. Они должны готовиться не к войне, а к тому, что будет после неё. По словам священника, современные события в мире заставляют задуматься о том, насколько близко человечество подошло к исполнению этого древнего пророчества. Отец Матвей призвал верующих чаще молиться и не поддаваться страхам. По его словам, это лишь предупреждение, поэтому у людей ещё есть время изменить свою душу.