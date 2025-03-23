Святой Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных старцев, оставил множество пророчеств о будущем России, многие из которых, как считается, сбываются и в наши дни. Среди его предсказаний — падение монархии, кровавая революция, гонения на верующих, разрушение монастырей и масштабные конфликты. Эти события действительно произошли спустя годы после его смерти.

Серафим Саровский предупреждал, что Россия окажется в окружении мощной враждебной силы, символизируемой тёмными, тягучими пятнами. Однако страна станет единственным оплотом света, защищённым нерушимым щитом, созданным из православных молитв.

Он также предвидел период изоляции, когда Россия останется без поддержки других стран, что станет серьёзным испытанием. Тем не менее даже в самые трудные времена это испытание не сломит страну, и она сохранит свою духовную силу и веру.