Единственный оплот света: Опубликовано мрачное пророчество Серафима Саровского о России
Серафим Саровский: Россия останется единственной под защитой Божьей
Преподобный Серафим Саровский. Обложка © Азбука веры
Святой Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных старцев, оставил множество пророчеств о будущем России, многие из которых, как считается, сбываются и в наши дни. Среди его предсказаний — падение монархии, кровавая революция, гонения на верующих, разрушение монастырей и масштабные конфликты. Эти события действительно произошли спустя годы после его смерти.
Серафим Саровский предупреждал, что Россия окажется в окружении мощной враждебной силы, символизируемой тёмными, тягучими пятнами. Однако страна станет единственным оплотом света, защищённым нерушимым щитом, созданным из православных молитв.
Он также предвидел период изоляции, когда Россия останется без поддержки других стран, что станет серьёзным испытанием. Тем не менее даже в самые трудные времена это испытание не сломит страну, и она сохранит свою духовную силу и веру.
«Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей. Ему [Богу] угодно, чтобы она [Россия] стала центром объединения и правила миром», — приводит предсказание Серафима Саровского ИА «Кулик».
Неделей ранее произошло горькое для православия событие: 15 марта 2025 отошёл в мир иной схиархимандрит Илий. Life.ru публиковал материал о жизненном пути этого мудрого старца, а также о том, что он говорил о будущем нашей страны и что узрел на смертном одре.