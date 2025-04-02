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2 апреля, 15:56

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 3 тысячи

Последствия землетрясения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ernest Rose

Последствия землетрясения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ernest Rose

Свыше трёх тысяч человек стали жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщает агентство Xinhua («Синьхуа»), ссылаясь на государственное телевидение страны.

По данным агентства, количество погибших достигло 3 003 человек, ещё 4 515 пострадали. Кроме того, 351 — числятся пропавшими без вести.

В местах работы спасателей МЧС РФ в Мьянме существует угроза повторных обрушений
В местах работы спасателей МЧС РФ в Мьянме существует угроза повторных обрушений

Напомним, что разрушительное землетрясение произошло 28 марта. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС РФ. В результате стихийного бедствия разрушено более 10 тысяч зданий. А накануне спасатели достали из-под завалов 63-летнюю женщину, прождавшую помощь более трёх суток.

Дарья Нарыкова
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