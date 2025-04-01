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Регион
1 апреля, 06:55

В местах работы спасателей МЧС РФ в Мьянме существует угроза повторных обрушений

Российские спасатели в Мьянме. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Российские спасатели в Мьянме. Обложка © Пресс-служба МЧС России

Спасательные работы в Мьянме, где находятся МЧС России, осложняется из-за неустойчивости конструкций, которые могут обрушиться повторно. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Работу спасателей осложняют повреждённые и неустойчивые конструкции разрушенных зданий в зоне катастрофического бедствия. Существует угроза новых обрушений», — говорится в сообщении.

Для спасения людей привлекаются малые группы. Также российские спасатели активно взаимодействуют с местными службами для помощи пострадавшим.

Ещё два спецборта МЧС РФ со спасателями прибыли в Мьянму
Ещё два спецборта МЧС РФ со спасателями прибыли в Мьянму

Напомним, что мощное землетрясение потрясло Мьянму 28 марта. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 2 тысячи человек. Ещё около 4 тысяч человек пострадали, а 270 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Мария Любицкая
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