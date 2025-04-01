В местах работы спасателей МЧС РФ в Мьянме существует угроза повторных обрушений

Спасательные работы в Мьянме, где находятся МЧС России, осложняется из-за неустойчивости конструкций, которые могут обрушиться повторно. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Работу спасателей осложняют повреждённые и неустойчивые конструкции разрушенных зданий в зоне катастрофического бедствия. Существует угроза новых обрушений», — говорится в сообщении.

Для спасения людей привлекаются малые группы. Также российские спасатели активно взаимодействуют с местными службами для помощи пострадавшим.