В местах работы спасателей МЧС РФ в Мьянме существует угроза повторных обрушений
Российские спасатели в Мьянме. Обложка © Пресс-служба МЧС России
Спасательные работы в Мьянме, где находятся МЧС России, осложняется из-за неустойчивости конструкций, которые могут обрушиться повторно. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Работу спасателей осложняют повреждённые и неустойчивые конструкции разрушенных зданий в зоне катастрофического бедствия. Существует угроза новых обрушений», — говорится в сообщении.
Для спасения людей привлекаются малые группы. Также российские спасатели активно взаимодействуют с местными службами для помощи пострадавшим.
Напомним, что мощное землетрясение потрясло Мьянму 28 марта. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 2 тысячи человек. Ещё около 4 тысяч человек пострадали, а 270 по-прежнему числятся пропавшими без вести.