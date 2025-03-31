Число жертв землетрясения в Мьянме перевалило за две тысячи
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек
Последствия землетрясения в Мьянме. Обложка © ТАСС / АР
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2 000 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственный административный совет страны.
Ещё свыше 3 900 человек пострадали. А 270 по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. В центре буйства стихии оказался соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России. Руководитель российских спасателей заявил, что шансы найти живых людей под завалами зданий ещё есть.