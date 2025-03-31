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Регион
31 марта, 11:59

Число жертв землетрясения в Мьянме перевалило за две тысячи

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

Последствия землетрясения в Мьянме. Обложка © ТАСС / АР

Последствия землетрясения в Мьянме. Обложка © ТАСС / АР

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2 000 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственный административный совет страны.

Ещё свыше 3 900 человек пострадали. А 270 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. В центре буйства стихии оказался соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России. Руководитель российских спасателей заявил, что шансы найти живых людей под завалами зданий ещё есть.

«Роскосмос» опубликовал фото Мьянмы со спутника после землетрясения
«Роскосмос» опубликовал фото Мьянмы со спутника после землетрясения
Наталья Демьянова
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