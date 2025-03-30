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Регион
30 марта, 07:31

Командир отряда МЧС заявил о шансах на спасение людей из-под завалов в Мьянме

Фото © МЧС России

Фото © МЧС России

Шансы найти живых людей под завалами зданий, обрушившихся в Мьянме в результате мощного землетрясения, ещё есть. Об этом заявил прибывший в Нейпьидо руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

Прибытие российских спасателей в Мьянму. Видео © МЧС России

«Шанс есть всегда, поэтому мы прилетели сюда, чтобы спасать людей», – подчеркнул сотрудник МЧС.

В Нейпьидо самолётом малой авиации прилетела передовая группировка из 20 спасателей МЧС России, кинологов и операторов БАС. Они уже приступили к поисково-спасательным работам. Ещё одна группа из 10 российских специалистов выдвинулась на место на высокопроходимых автомобилях  для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна. Отряд МЧС вошёл в состав международного оперативного штаба, который сформирован в соответствии с уставом ООН в аэропорту Нейпьидо для координации действий спасательных команд из других стран.

Погибших при землетрясении в Мьянме уже 1644, тысячи человек пострадали
Погибших при землетрясении в Мьянме уже 1644, тысячи человек пострадали

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. В центре буйства стихии оказался соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Авиасообщение было прекращено, поэтому некоторые туристы не могут покинуть страну до сих пор. 29 марта последовал новый сильный подземный толчок. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России.


Андрей Бражников
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