Землетрясение в Таиланде
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Регион
29 марта, 10:13

Новое мощное землетрясение всколыхнуло Мьянму после убивших 1000 человек толчков

USGS: В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5.1

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

Сообщается, что в Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5.1. По данным Геологической службы США (USGS), толчки произошли в 15.50 по местному времени (в 12.20 по мск).

Эпицентр располагался в 19 километрах от столицы страны, Нейпьидо. Глубина очага землетрясения составила 10 километров. Информация о разрушениях и пострадавших в результате новых толчков уточняется.

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Напомним, что накануне в Таиланде и соседней Мьянме произошло землетрясение. Не менее 144 человек погибли во время стихийного бедствия, число раненых шло на сотни. В момент происшествия в стране были и российские туристы, которые застряли там из-за запрета на вылет из государства. По последним данным, число жертв землетрясения выросло до 1002 человек.

Ольга Сливченко
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