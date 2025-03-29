Погибших при землетрясении в Мьянме уже 1644, тысячи человек пострадали
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Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме выросло до 1644, тысячи человек пострадали. Такие данные передаёт Xinhua со ссылкой на статистику информационной группы государственного административного совета
«В результате мощного землетрясения в Мьянме погибло 1644 человека, 3408 получили ранения, а 139 пропали без вести», – сказано в сообщении.
Напомним, что накануне — 28 марта — в Мьянме произошло мощное землетрясение, которое потрясло страну. В центре буйства стихии оказался соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Авиасообщение было прекращено, поэтому некоторые туристы не могут покинуть страну до сих пор. 29 марта последовал новый сильный подземный толчок. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России. Ранее сообщалось, что число жертв стихийного бедствия превысило 1000 человек.