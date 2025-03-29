Землетрясение в Таиланде
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Регион
29 марта, 12:29

Волна землетрясений на месте разлома Сагаинг отозвалась в России четырьмя толчками подряд

Четыре землетрясения подряд произошло у берегов Камчатки в течение часа

Четыре землетрясения магнитудой от 3,5 до 4,3 балла произошло в течение часа у берегов Камчатки. По данным регионального филиала геофизической службы РАН, эпицентр всех сейсмособытий находился в акватории Тихого океана на расстоянии от 147 до 162 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг подземных толчков располагался на глубине от 20.1 до 27.7 километра, на расстоянии 165 километров. Жители Петропавловска-Камчатского и других ближайших населённых пунктов края подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки от которого дошли до Таиланда. По последним данным, число жертв превысило тысячу. В Бангкоке из-за толчков рухнула недостроенная высотка. В городе введён режим ЧС. Из отелей начали экстренно эвакуировать туристов. В аэропортах страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов. Землетрясения произошли на месте сдвигового разлома Сагаинг.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Alex Tihonovs

Александра Мышляева
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