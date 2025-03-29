Волна землетрясений на месте разлома Сагаинг отозвалась в России четырьмя толчками подряд

Четыре землетрясения магнитудой от 3,5 до 4,3 балла произошло в течение часа у берегов Камчатки. По данным регионального филиала геофизической службы РАН, эпицентр всех сейсмособытий находился в акватории Тихого океана на расстоянии от 147 до 162 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.