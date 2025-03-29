Сейсмолог оценил вероятность цунами после мощного землетрясения в Мьянме
Учёный Завьялов: Землетрясение в Мьянме не может вызвать цунами
Землетрясение, которое произошло в Мьянме и затронуло соседние страны, не может вызвать цунами. Об этом заявил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов. Всё дело в том, что очаг природного катаклизма находился под поверхностью суши, а не океана.
«В данном случае это землетрясение не сможет вызвать цунами в Индийском океане, потому что оно произошло под поверхностью земли», — подчеркнул доктор физико-математических наук.
По его словам, цунами может вызвать только то землетрясение, которое произошло под морским дном. Собеседник «Вечерней Москвы» также отметил, что человек будет ощущать толчки при катаклизме в зависимости от расстояния от очага, особенностей грунта и этажности здания.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки от которого затронули Таиланд. В Бангкоке шатались здания, а вода из бассейнов на крышах лилась вниз, также обрушилась недостроенная высотка. В городе введён режим ЧС. Из отелей начали экстренно эвакуировать туристов. В аэропортах страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов.
Life.ru/Шедеврум