Сейсмолог оценил вероятность цунами после мощного землетрясения в Мьянме

Землетрясение, которое произошло в Мьянме и затронуло соседние страны, не может вызвать цунами. Об этом заявил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов. Всё дело в том, что очаг природного катаклизма находился под поверхностью суши, а не океана.

«В данном случае это землетрясение не сможет вызвать цунами в Индийском океане, потому что оно произошло под поверхностью земли», — подчеркнул доктор физико-математических наук.

По его словам, цунами может вызвать только то землетрясение, которое произошло под морским дном. Собеседник «Вечерней Москвы» также отметил, что человек будет ощущать толчки при катаклизме в зависимости от расстояния от очага, особенностей грунта и этажности здания.