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Регион
29 марта, 11:10

Сейсмолог оценил вероятность цунами после мощного землетрясения в Мьянме

Учёный Завьялов: Землетрясение в Мьянме не может вызвать цунами

Землетрясение, которое произошло в Мьянме и затронуло соседние страны, не может вызвать цунами. Об этом заявил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов. Всё дело в том, что очаг природного катаклизма находился под поверхностью суши, а не океана.

«В данном случае это землетрясение не сможет вызвать цунами в Индийском океане, потому что оно произошло под поверхностью земли», — подчеркнул доктор физико-математических наук.

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек
Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек

По его словам, цунами может вызвать только то землетрясение, которое произошло под морским дном. Собеседник «Вечерней Москвы» также отметил, что человек будет ощущать толчки при катаклизме в зависимости от расстояния от очага, особенностей грунта и этажности здания.

Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения
Королевский дворец Мандалай в Мьянме частично разрушен из-за землетрясения

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки от которого затронули Таиланд. В Бангкоке шатались здания, а вода из бассейнов на крышах лилась вниз, также обрушилась недостроенная высотка. В городе введён режим ЧС. Из отелей начали экстренно эвакуировать туристов. В аэропортах страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов.

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Life.ru/Шедеврум

Борис Эльфанд
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