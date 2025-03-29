Землетрясение в Таиланде
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Регион
29 марта, 13:44

Российские спасатели прибыли в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Два самолёта МЧС России доставили в город Янгон в Мьянме сводный отряд спасателей для ликвидации последствий землетрясения. В составе команды — 120 специалистов из аэромобильного отряда «Центроспаса» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», включая кинологов, медиков и психологов чрезвычайного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели прибыли на место с полным набором специализированного оборудования, включая эндоскопы и акустические приборы для обнаружения людей под завалами на глубине до 4,5 метров, а также георадары и тепловизоры для более тщательного сканирования местности.

«Спасатели отряда «Центроспас» готовы к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, помогать им будут беспилотники», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались в Таиланде и других странах регионе. В Бангкоке ввели режим ЧС из-за разрушений. Жителей высоток и туристов из гостиниц пришлось экстренно эвакуировать. Аэропорты страны прекратили принимать и выпускать самолёты. 29 марта новое мощное землетрясение всколыхнуло Мьянму. На данный момент в стране число жертв катаклизма превышает 1000 человек.

Ольга Сливченко
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