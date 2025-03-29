Российские спасатели прибыли в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

Два самолёта МЧС России доставили в город Янгон в Мьянме сводный отряд спасателей для ликвидации последствий землетрясения. В составе команды — 120 специалистов из аэромобильного отряда «Центроспаса» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», включая кинологов, медиков и психологов чрезвычайного ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели прибыли на место с полным набором специализированного оборудования, включая эндоскопы и акустические приборы для обнаружения людей под завалами на глубине до 4,5 метров, а также георадары и тепловизоры для более тщательного сканирования местности.