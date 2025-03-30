Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 17:05

«Роскосмос» опубликовал фото Мьянмы со спутника после землетрясения

В госкорпорации «Роскосмос» поделились снимком со спутника, на котором видно последствия разрушительного землетрясения в городе Сагайн, Мьянма. Также представители корпорации подчеркнули, что продолжают вести мониторинг ситуации и последствий стихийного бедствия.

На спутниковом снимке «Ресурса-П» — город Сагайн. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

На спутниковом снимке «Ресурса-П» — город Сагайн. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

В РАН утверждают, что землетрясение в Мьянме и Таиланде было предсказано
В РАН утверждают, что землетрясение в Мьянме и Таиланде было предсказано

Напомним, в Мьянме произошло мощное разрушительное землетрясение, которое сотрясло всю страну 28 марта. От катаклизма пострадал и соседний Бангкок — там местные власти приняли решение о введении режима ЧС и начали экстренную эвакуацию местных жителей и туристов. Авиасообщение было остановлено, поэтому некоторые люди до сих пор не могут покинуть страну. Спустя сутки — 29 марта — последовал новый подземный толчок. Для помощи в ликвидации последствий стихии в Мьянму прилетели более 100 сотрудников МЧС из России. Число жертв катаклизма, по последним данным, превысило 1,7 тыс. человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tony Wu Studio

Ольга Сливченко
  • Новости
  • мьянма
  • Землетрясение в Таиланде
  • Роскосмос
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar