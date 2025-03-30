«Роскосмос» опубликовал фото Мьянмы со спутника после землетрясения
В госкорпорации «Роскосмос» поделились снимком со спутника, на котором видно последствия разрушительного землетрясения в городе Сагайн, Мьянма. Также представители корпорации подчеркнули, что продолжают вести мониторинг ситуации и последствий стихийного бедствия.
На спутниковом снимке «Ресурса-П» — город Сагайн. Фото © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
Напомним, в Мьянме произошло мощное разрушительное землетрясение, которое сотрясло всю страну 28 марта. От катаклизма пострадал и соседний Бангкок — там местные власти приняли решение о введении режима ЧС и начали экстренную эвакуацию местных жителей и туристов. Авиасообщение было остановлено, поэтому некоторые люди до сих пор не могут покинуть страну. Спустя сутки — 29 марта — последовал новый подземный толчок. Для помощи в ликвидации последствий стихии в Мьянму прилетели более 100 сотрудников МЧС из России. Число жертв катаклизма, по последним данным, превысило 1,7 тыс. человек.
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