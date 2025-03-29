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Регион
29 марта, 13:12

В РАН утверждают, что землетрясение в Мьянме и Таиланде было предсказано

Учёный Шебалин: Землетрясение в Мьянме и Таиланде было предсказано заранее

Землетрясение, которое произошло в Мьянме и затронуло Таиланд, было предсказано заранее, утверждает директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Землетрясение произошло как раз в той зоне, которая была предсказана с помощью алгоритма М8. Долгосрочные и среднесрочные прогнозы на несколько лет оправдались для этого региона. В этом смысле прогноз подтвердился», — рассказал радио «Комсомольская правда» учёный.

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По его словам, землетрясения подобной силы довольно редки для данной зоны. В то же время эксперт отказался делать прогнозы по поводу новых толчков.

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Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались в Таиланде и других странах региона. В Бангкоке ввели режим ЧС из-за разрушений. Жителей высоток и туристов из гостиниц пришлось экстренно эвакуировать. Аэропорты страны прекратили принимать и выпускать самолёты. 29 марта новое мощное землетрясение всколыхнуло Мьянму. На данный момент в стране число жертв катаклизма превышает 1000 человек.

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Шедеврум / Life.ru

Борис Эльфанд
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