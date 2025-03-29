В РАН утверждают, что землетрясение в Мьянме и Таиланде было предсказано

«Землетрясение произошло как раз в той зоне, которая была предсказана с помощью алгоритма М8. Долгосрочные и среднесрочные прогнозы на несколько лет оправдались для этого региона. В этом смысле прогноз подтвердился», — рассказал радио «Комсомольская правда» учёный.