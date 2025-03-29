В РАН утверждают, что землетрясение в Мьянме и Таиланде было предсказано
Учёный Шебалин: Землетрясение в Мьянме и Таиланде было предсказано заранее
Землетрясение, которое произошло в Мьянме и затронуло Таиланд, было предсказано заранее, утверждает директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
«Землетрясение произошло как раз в той зоне, которая была предсказана с помощью алгоритма М8. Долгосрочные и среднесрочные прогнозы на несколько лет оправдались для этого региона. В этом смысле прогноз подтвердился», — рассказал радио «Комсомольская правда» учёный.
По его словам, землетрясения подобной силы довольно редки для данной зоны. В то же время эксперт отказался делать прогнозы по поводу новых толчков.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались в Таиланде и других странах региона. В Бангкоке ввели режим ЧС из-за разрушений. Жителей высоток и туристов из гостиниц пришлось экстренно эвакуировать. Аэропорты страны прекратили принимать и выпускать самолёты. 29 марта новое мощное землетрясение всколыхнуло Мьянму. На данный момент в стране число жертв катаклизма превышает 1000 человек.
Шедеврум / Life.ru