Число жертв землетрясения в Мьянме превысило отметку в 1,7 тысячи человек
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Число жертв землетрясения в Мьянме, по данным на 30 марта, превысило 1,7 тыс. человек. Как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы, пострадали 3400 человек, около 300 числятся пропавшими без вести.
Напомним, что ранее в Мьянме произошло мощное землетрясение, которое потрясло страну 28 марта. От катаклизма пострадал и соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию жителей. Авиасообщение было остановлено, поэтому некоторые туристы до стх пор не могут улететь из страны. На этом беды не закончились — 29 марта последовал новый сильный подземный толчок. Для помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия в Мьянму были направлены более 100 сотрудников МЧС из России.