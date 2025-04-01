Землетрясение в Таиланде
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Регион
1 апреля, 05:02

Ещё два спецборта МЧС РФ со спасателями прибыли в Мьянму

Ещё два самолёта МЧС РФ со спасателями на борту приземлились в Мьянме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным министерства, на сегодняшний день Россия сформировала самую большую по численности группировку для оказания помощи азиатскому государству.

«Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике», — говорится в заявлении.

Двое суток под завалами: В Мьянме сотрудники МЧС спасли выжившую после землетрясения
Двое суток под завалами: В Мьянме сотрудники МЧС спасли выжившую после землетрясения

Напомним, что мощное землетрясение потрясло Мьянму 28 марта. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 2 тысячи человек. Ещё около 4 тысяч человек пострадали, а 270 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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МЧС России

Антон Голыбин
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