Ещё два спецборта МЧС РФ со спасателями прибыли в Мьянму

Ещё два самолёта МЧС РФ со спасателями на борту приземлились в Мьянме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным министерства, на сегодняшний день Россия сформировала самую большую по численности группировку для оказания помощи азиатскому государству.