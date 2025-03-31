Двое суток под завалами: В Мьянме сотрудники МЧС спасли выжившую после землетрясения

В столице Мьянмы Мандалае специалисты МЧС России совместно с коллегами из Китая нашли и освободили женщину, зажатую обломками разрушенного здания. Пострадавшая провела под завалами более двух суток, не имея возможности выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.