В Мьянме спасли женщину, которая больше трёх суток пробыла под завалами

В столице Мьянмы из-под завалов вызволили пожилую женщину, которая прождала помощи более трёх с половиной суток. В ходе поисковых работ спасательные службы находят всё больше пострадавших, однако вместе с тем растёт количество и жертв, уже перевалившее за 2,7 тысячи.

«63-летнюю женщину спасли в Нейпьидо сегодня утром. Она пробыла под завалами 91 час, пострадавшую доставили в больницу», — передаёт заявление Управления пожарной службы Мьянмы телеканал SkyNews.