Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 12:37

В Мьянме спасли женщину, которая больше трёх суток пробыла под завалами

В Мьянме спасли из-под завалов 63-летнюю женщину, прождавшую помощь 91 час

Спасение женщины, пострадавшей от землетрясения, в Мьянме. Обложка © X / LatAung06

Спасение женщины, пострадавшей от землетрясения, в Мьянме. Обложка © X / LatAung06

В столице Мьянмы из-под завалов вызволили пожилую женщину, которая прождала помощи более трёх с половиной суток. В ходе поисковых работ спасательные службы находят всё больше пострадавших, однако вместе с тем растёт количество и жертв, уже перевалившее за 2,7 тысячи.

«63-летнюю женщину спасли в Нейпьидо сегодня утром. Она пробыла под завалами 91 час, пострадавшую доставили в больницу», — передаёт заявление Управления пожарной службы Мьянмы телеканал SkyNews.

В Мьянме в результате землетрясения разрушено более 10 тысяч зданий, при этом количество жертв достигло 2719 человек. Прогнозируется, что данная цифра вырастет до трёх тысяч. Местные жители опасаются повторных толчков, поэтому разбивают ночлег на дорогах и в открытых полях.

Ещё два спецборта МЧС РФ со спасателями прибыли в Мьянму
Ещё два спецборта МЧС РФ со спасателями прибыли в Мьянму

Напомним, что мощное землетрясение произошло 28 марта. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России.

Мария Любицкая
  • Новости
  • мьянма
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar