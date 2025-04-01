В Мьянме спасли женщину, которая больше трёх суток пробыла под завалами
В Мьянме спасли из-под завалов 63-летнюю женщину, прождавшую помощь 91 час
Спасение женщины, пострадавшей от землетрясения, в Мьянме. Обложка © X / LatAung06
В столице Мьянмы из-под завалов вызволили пожилую женщину, которая прождала помощи более трёх с половиной суток. В ходе поисковых работ спасательные службы находят всё больше пострадавших, однако вместе с тем растёт количество и жертв, уже перевалившее за 2,7 тысячи.
«63-летнюю женщину спасли в Нейпьидо сегодня утром. Она пробыла под завалами 91 час, пострадавшую доставили в больницу», — передаёт заявление Управления пожарной службы Мьянмы телеканал SkyNews.
В Мьянме в результате землетрясения разрушено более 10 тысяч зданий, при этом количество жертв достигло 2719 человек. Прогнозируется, что данная цифра вырастет до трёх тысяч. Местные жители опасаются повторных толчков, поэтому разбивают ночлег на дорогах и в открытых полях.
Напомним, что мощное землетрясение произошло 28 марта. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России.