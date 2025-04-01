Землетрясение в Таиланде
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Регион
1 апреля, 07:59

Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи

Количество жертв в Мьянме в результате землетрясения возросло. Обложка © X / MOHAMMAD_AARSH

Количество жертв в Мьянме в результате землетрясения возросло. Обложка © X / MOHAMMAD_AARSH

Число жертв мощного землетрясения, затронувшего Мьянму, превысило 2,7 тысячи. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на информацию поисково-спасательных работ.

Сообщается, что спасательные службы обнаружили уже 2 719 тел. Работы с завалами продолжаются, к ним также подключились сотрудники МЧС России.

В местах работы спасателей МЧС РФ в Мьянме существует угроза повторных обрушений
В местах работы спасателей МЧС РФ в Мьянме существует угроза повторных обрушений

Напомним, что мощное землетрясение потрясло Мьянму 28 марта. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 2 тысячи человек и до сих пор растёт. Ещё около 4 тысяч человек пострадали, а 270 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Мария Любицкая
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