Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи

Число жертв мощного землетрясения, затронувшего Мьянму, превысило 2,7 тысячи. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на информацию поисково-спасательных работ.

Сообщается, что спасательные службы обнаружили уже 2 719 тел. Работы с завалами продолжаются, к ним также подключились сотрудники МЧС России.

Напомним, что мощное землетрясение потрясло Мьянму 28 марта. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 2 тысячи человек и до сих пор растёт. Ещё около 4 тысяч человек пострадали, а 270 по-прежнему числятся пропавшими без вести.