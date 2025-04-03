Учитель из России погиб при землетрясении в Мьянме

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Мандалае (Мьянма) тело мужчины, числившегося пропавшим без вести после разрушительного землетрясения. Предположительно, речь идёт об учителе по математике из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «медицинских кругах».

«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», — уточнил собеседник агентства.