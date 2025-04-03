Учитель из России погиб при землетрясении в Мьянме
ТАСС: Учитель математики из России погиб в результате землетрясения в Мьянме
Михаил (Майк) Казанцев. Фото © Khit Thit
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Мандалае (Мьянма) тело мужчины, числившегося пропавшим без вести после разрушительного землетрясения. Предположительно, речь идёт об учителе по математике из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «медицинских кругах».
«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», — уточнил собеседник агентства.
2 апреля стало известно, что после землетрясения пропал Михаил (Майк) Казанцев. Преподаватель частной средней школы HCIS вместе с коллегами жил в доме Mandalay Sky Villa. Вместе с ним без вести пропало четверо других иностранных учителей — трое из ЮАР, один — гражданин Филиппин.
Напомним, что разрушительное землетрясение произошло 28 марта. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС РФ. В результате стихийного бедствия разрушено более 10 тысяч зданий. А накануне спасатели достали из-под завалов 63-летнюю женщину, прождавшую помощь более трёх суток.