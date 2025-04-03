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3 апреля, 05:41

Учитель из России погиб при землетрясении в Мьянме

ТАСС: Учитель математики из России погиб в результате землетрясения в Мьянме

Михаил (Майк) Казанцев. Фото © Khit Thit

Михаил (Майк) Казанцев. Фото © Khit Thit

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Мандалае (Мьянма) тело мужчины, числившегося пропавшим без вести после разрушительного землетрясения. Предположительно, речь идёт об учителе по математике из России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «медицинских кругах».

«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы», — уточнил собеседник агентства.

2 апреля стало известно, что после землетрясения пропал Михаил (Майк) Казанцев. Преподаватель частной средней школы HCIS вместе с коллегами жил в доме Mandalay Sky Villa. Вместе с ним без вести пропало четверо других иностранных учителей — трое из ЮАР, один — гражданин Филиппин.

Напомним, что разрушительное землетрясение произошло 28 марта. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС РФ. В результате стихийного бедствия разрушено более 10 тысяч зданий. А накануне спасатели достали из-под завалов 63-летнюю женщину, прождавшую помощь более трёх суток.

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Андрей Бражников
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