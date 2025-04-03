Опять в новолуние. Странное космическое совпадение в момент землетрясения в Мьянме Недавнее бедствие в Юго-Восточной Азии подпадает под загадочную статистику, о которой рассказали в Институте космических исследований РАН. 2 апреля, 21:27 Землетрясение в Мьянме стало очередным примером загадочных совпадений. Обложка © ТАСС / STRINGER

Землетрясение в Мьянме оказалось ещё одним примером любопытных совпадений, которые сейчас исследуются: оно тоже произошло примерно во время новолуния, рассказал Life.ru главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. Напомним, бедствие в Юго-Восточной Азии случилось 28 марта 2025 года, накануне новолуния. Доктор физико-математических наук отметил, что таких случаев насчитывается уже целый список.

К ним, например, можно причислить одно из самых разрушительных землетрясений в истории — событие магнитудой 7.0 на Гаити 12 января 2010 года. Тогда погибло более 220 тысяч человек. Это случилось за три дня до новолуния. А особенно интересным стал случай в Турции и Сирии в феврале 2023-го: тогда регион потрясли два мощных сейсмических события, и одно из них произошло буквально через несколько часов после полнолуния (6 февраля), а второе — в день новолуния, 20 февраля.

Кстати, насчёт полнолуний есть аналогичная статистика: землетрясение магнитудой 8,8 в Чили 27 февраля 2010 года унесло сотни жизней накануне полной Луны, многочисленные подземные толчки в Эгейском море осенью 2020-го начались 30 октября — тоже прямо перед полнолунием.

— По поводу того, существует ли какая-то связь этих моментов с землетрясениями, до сих пор идут дискуссии. Большинство сейсмологов этой связи не признаёт, — подчеркнул Сергей Пулинец.

Он напомнил, что смена лунных фаз — видимое с Земли проявление движения Луны по отношению к нашей планете и Солнцу. Новолуние происходит, когда Луна и Солнце расположены с одной и той же стороны, а полнолуние — когда Земля находится ровно между Солнцем и Луной.

— Когда Луна и Солнце находятся с одной стороны Земли, это означает повышенное гравитационное взаимодействие, потому что с одной и той же стороны действует гравитация Луны и Солнца. А в период полнолуния, наоборот, Луна и Солнце находятся с разных сторон, они как бы растягивают Землю, — объясняет доктор наук.

Усиление интенсивности приливов и отливов во время новолуний и полнолуний. Фото © oceanservice

То, что в эти моменты приливы и отливы становятся интенсивнее, — давно известный факт. Главный научный сотрудник ИКИ РАН отметил, что воздействие Луны и Солнца на Мировой океан меняет давление на земную кору. Он заверил, что в целом землетрясение — это результат переизбытка напряжения, накопленного в недрах Земли, то есть оно «готовится» самой планетой, но если на литосферу в районе уже подготовленного подземного толчка ослабляется давление, то такое воздействие из космоса может послужить «спусковым крючком».

— Часто бывает, что такого воздействия достаточно для того, чтобы подготовленная энергия «сорвалась с крючка» и произошло землетрясение, — считает Сергей Пулинец.

Авторы Адель Романенкова