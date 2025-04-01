Молчание Земли: Вулканолог рассказал о «странном» поведении планеты В истории земной вулканической активности наблюдается удивительное изменение с тех самых пор, как появилась человеческая цивилизация. 31 марта, 21:35 Вулканолог рассказал о загадочном «поведении» планеты после появления человечества. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CGS Graphics

В истории Земли за последние несколько тысяч лет наблюдается загадочная особенность, рассказал Life.ru профессор геологического факультета МГУ вулканолог Павел Плечов. По его словам, эта особенность прослеживается после появления на планете человечества как разумного сообщества.

— Не было ни одного большого, кальдерообразующего извержения за время существования человеческой цивилизации, — подчеркнул доктор геолого-минералогических наук.

Он объяснил, что, по геологическим меркам, до недавних пор земной вулканизм был заметно активнее: происходили настолько серьёзные события, что повторение одного из них сейчас было бы бедствием если не глобального, то континентального масштаба. Меж тем ничего подобного по каким-то причинам не происходит с тех пор, как предки человека развились до уровня цивилизованного общества.

Вулканолог подчеркнул, что «суперизвержением» или «мегаизвержением» считают такое событие, при котором в атмосферу выбрасывается как минимум тысяча кубических километров вулканического материала. Впрочем, он уточнил, что в мировом научном сообществе эта «планка» чётко не определена, но даже если установить её на уровне в несколько сотен тысяч кубических километров, загадочная тенденция остаётся очевидной.

Павел Плечов напомнил о нескольких самых крупных извержениях за последние несколько десятков тысяч лет. К примеру, 74 тысячи лет назад супервулкан Тоба на острове Суматра выбросил две-три тысячи кубических километров вещества, и это привело к глобальному похолоданию: пепел и вулканические газы окутали планету пеленой, которая на долгие годы частично перекрыла солнечный свет.

Озеро Тоба, образовавшееся в вулканической кальдере. Фото © Wikipedia / Bisajunisa

Супервулкан Ла-Гарита на территории современного штата Колорадо в США изверг порядка тысячи кубических километров материала. Образовалась 35-километровая кальдера. По оценкам, по всей Земле после этого несколько лет было на несколько градусов холоднее. Это было 26 с половиной тысяч лет назад.

Туфовый каньон Фиш, образованный после извержения кальдеры Ла-Гарита в США. Фото © Wikipedia / G. Thomas.

Примерно 12 тысяч лет назад на территории нынешней Германии дал о себе знать вулкан Лах (Лахер-Зее). Стоит отметить, что примерно в те времена человечество освоило сельское хозяйство. По оценкам, объём выбросов составил всего несколько десятков кубических километров. Тем не менее всё живое было уничтожено в радиусе 60 километров. Это было крупнейшее извержение в Европе за последние полтора десятка тысяч лет.

Озеро Лахер-Зее в Германии, заполняющее собой вулканическую кальдеру. Фото © Wikipedia / Holger Weinandt.

Вулканолог также упомянул извержение вулкана Мазама, которое образовало кальдеру на юге американского штата Орегон 9600 лет назад. Эта кальдера заполнена водой и образует живописное озеро Крейтер. Во время того события в атмосферу поступило примерно полторы сотни кубических километров вулканического вещества.

Вулканическая кальдера Мазама в штате Орегон (США), образовавшая озеро Crater Lake («Кратерное озеро»). Фото © Wikipedia / Mike Doukas

Наконец, стоит вспомнить о вулкане Санторин неподалёку от острова Крит в Эгейском море примерно в 1600 году до нашей эры: по разным оценкам, объём того извержения составлял от 60 до около 80 кубических километров. Этого оказалось достаточно, чтобы уничтожить целую культуру бронзового века — минойскую цивилизацию.

Кальдера вулкана Санторин в Эгейском море. Фото © Wikipedia / NASA

Отметим, что в науке нет полного согласия в том, с какого именно момента «отсчитывать» историю человечества именно как цивилизации, но есть мнение, что эпохальным моментом можно считать появление письменности примерно пять с половиной тысяч лет назад.

В любом случае хронология вулканической активности на планете за последние тысячелетия порождает вопрос о том, почему она заметно ослабла именно после того, как на ней обосновалось разумное сообщество.

— Очень мала вероятность того, что 4,5 миллиарда лет Земля развивалась как развивалась, и вдруг человек появился, и она решила развиваться по-другому, — рассуждает Павел Плечов.

Профессор добавил, что существует концепция выдающегося мыслителя и естествоиспытателя Владимира Вернадского о ноосфере — невидимой сфере, которой планету окружил человеческий разум. Вернадский считал, что человечество меняет планету не только путём физического воздействия на среду, но и самой своей мыслью, «волей» являет собой «геологическую силу».

Авторы Адель Романенкова