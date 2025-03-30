«Закипит, как чайник». Каким будет начало извержения супервулкана Йеллоустон Life.ru расспросил учёных о том, насколько тревожно нынешнее «поведение» вулканической горячей точки посреди США и когда можно начинать беспокоиться о судьбе Северо-Американского континента. 29 марта, 21:25 Геолог описал предвестники извержения супервулкана Йеллоустон.Фото © Кадр из фильма «2012» режиссер Роланд Эммерих и др. / Kinopoisk

Первое, что мы увидим перед ожидаемым извержением супервулкана Йеллоустон в США, — расширение вокруг него разломов земной коры, рассказал Life.ru геолог Станислав Завацки. По его словам, эти разломы могут охватить примерно половину территории Соединённых Штатов.

— Начнётся период микроземлетрясений, который перейдёт в ощутимые землетрясения, беспрестанные, то есть не будет уже никакого спокойствия или временного спокойствия, начнётся нечто похожее на кипение воды в чайнике, когда уже пузыри поднимаются вверх, — объясняет кандидат технических наук.

Ещё одним явным предвестником бедствия станет усиленная активность местных гидротермальных источников, добавил он. Кстати, недавно на территории Йеллоустона открылось новое гидротермальное жерло — из-под земли стал вырываться пар. Нагретые магмой подземные воды насыщены кислотой, щёлочью, солями и их разливы на поверхности будут убивать окружающую растительность и приводить к опустыниванию, заверил Станислав Завацки.

Новое гидротермальное жерло в Йеллоустонском национальном парке, возникшее в августе 2024 года. Фото © usgs.gov

Он также отметил, что стоит обращать внимание на поведение обитающих в этих местах бизонов: подземные толчки вызывают у них переполох и они спешно покидают беспокойное место.

Напомним, Йеллоустон внешне совсем не похож на то, что мы воспринимаем как вулкан, — это не конус, который возвышается над поверхностью, а обширная территория, где литосферную плиту снизу «прожигает» поднимающийся поток магмы — так называемый мантийный плюм. Такие места известны как геологические горячие точки, и это одно из постоянных проявлений «жизни» Земли с её раскалённым ядром.

Северо-восточная часть Йеллоустонской кальдеры. Видно реку Йеллоустон, протекающую по долине Хейден, и край кальдеры вдали. Фото © Wikipedia / Ed Austin / Herb Jones

Если магма в такой горячей точке начинает выходить на поверхность, с этим извержением по мощности не может сравниться ни один взрыв обычного вулкана. Подобный разлив лавы произошёл в Сибири 252 миллиона лет назад, и именно это считают причиной самого катастрофического события в истории жизни на Земле — знаменитого пермского вымирания.

По мнению геологов, тогда событие приобрело глобальные масштабы из-за того, что в атмосфере распространилось огромное количество вулканического вещества — оно окутало планету пеленой, которая задерживала солнечный свет. На Земле стало темно и холодно — наступила «вулканическая зима». Извержение Йеллоустона к настолько чудовищным последствиям не приведёт, считает Станислав Завацки, но катастрофы континентального уровня вполне можно ожидать.

Кальдера Хенрис-Форк, входящая в структуру супервулкана Йеллоустоун. Фото © Wikipedia

— Скорее всего, существование Соединённых Штатов и Канады будет сильно под вопросом. Аляска будет жить, Россия будет жить, а американцам придётся переселяться чуть ниже, южнее Мексики, потому что заденет, скорее всего, и Мексику, — предполагает геолог.

В Йеллоустоне наблюдают следы извержений 2,1 миллиона лет назад, 1,3 миллиона лет назад и примерно 630 тысяч лет назад. Это позволяет предполагать, что супервулкан проявляет себя каждые 600–700 тысяч лет. А поскольку с момента последнего события прошло уже больше 600 тысяч лет, эта территория находится под постоянным наблюдением: там работает вулканическая обсерватория.

Никто не знает, когда именно ждать извержения — оно может произойти и через тысячи или десятки тысяч лет, то есть не исключено, что человечество не застанет его вообще. Но пристальное внимание к Йеллоустону в любом случае небезосновательно.

— Эта структура начинает в последнее время подниматься. Нельзя сказать, что сильно, некоторые части поднимаются, некоторые понижаются. Но спутники зарегистрировали повышение температуры. Значит, большой очаг магмы, который находится внизу, начал набирать массу, расширяться. Значит, жизнь начинает там просыпаться. Время, в принципе, подошло, — заключил Станислав Завацки.

Авторы Адель Романенкова