«Европы больше не будет». Геолог описал будущее континента Life.ru разбирался, какие процессы в недрах Земли незаметно погружают в воду обширные участки нынешней суши. 23 марта, 21:35 Геолог рассказал о затоплении Европы из-за тектонических процессов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marti Bug Catcher

Европе уготовано затопление из-за тектонических процессов, рассказал Life.ru геолог Станислав Завацки. Он объяснил, что на это указывает современное движение литосферных плит: Африканская плита «надвигается» на Евразийскую, и это закончится тем, что Европа перестанет существовать как часть материка.

— Начиная, скажем, с Греции, Южной Италии, Испании, потихонечку эти части коры будет ломать и задавливать вниз. Но там, где ломается, часть земной коры пойдёт вниз, а другая часть будет немного подниматься. Скорее всего, Пиренеи будут подниматься, Альпы тоже. Это как рычаг работает, — поведал кандидат технических наук.

В результате Европа превратится в группу островов, заверил он. По словам исследователя, таким образом повторится геологическая история этой части Земли: ещё несколько миллионов лет назад она была примерно таким же архипелагом, но потом Африканская плита начала смещаться к югу и Европа стала подниматься из-под воды, а теперь идёт обратный процесс. По мнению Станислава Завацки, он тоже займёт ближайшие несколько миллионов лет.

Ранее беспокойство учёных вызвали недавние наблюдения на Гавайях: выяснилось, что густонаселённый остров Оаху с его без малого миллионом жителей, развитой промышленностью и инфраструктурой буквально уходит под воду. Самое сильное впечатление производит скорость «проседания» суши на южном берегу: там она местами достигает 25 миллиметров в год. Для сравнения, в среднем по всему острову она составляет 0,6 миллиметра в год. Исследователи считают, что в ближайшие десятилетия жителям Гавайев стоит готовиться к масштабным наводнениям, а некоторые регионы время от времени затапливает уже сейчас.

Остров Оаху на снимке из космоса. Фото © nasa

Учёные пришли к выводу, что в данном случае это процесс искусственного происхождения: на юге острова при застройке делали много насыпей из неоднородной смеси земли, песка, гравия и так далее, притом где-то материал хорошо уплотнили, а где-то нет. Специалисты подозревают, что именно этот материал там естественным образом уплотняется и из-за этого поверхность проседает.

На самом деле под Гавайями происходят и геологические процессы, отметил Станислав Завацки: там глубоко из недр планеты поднимается крупный мантийный плюм — вертикальный поток магмы. Геолог считает, что из-за его неравномерного движения южная часть островов действительно будет «тонуть».

— Южная часть плюма будет подтягивать за собой небольшую часть земной коры под Гавайскими островами, и север, думаю, будет со временем прирастать, а юг — потихоньку утопать, — предполагает кандидат наук.

Он добавил, что впоследствии эта магма направится в том числе в сторону Американского континента. Впрочем, всё это тоже — события геологически временных масштабов, до них не только именно мы не доживём, но и трудно сказать, сохранится ли само человечество.

Авторы Адель Романенкова