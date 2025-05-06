Из говна и сои: В Японии научились делать мясо из канализационного осадка

Инновационный метод создания мяса предложил японский исследователь Икеда Мицуюки. Он взял отходы сточных вод и при помощи белковых бактерий преобразовал канализационный осадок в продукт, по вкусу схожий с говядиной. Об этом сообщает Japan Daily.

В созданный из отходов мясной продукт добавили сою и приправы. Затем группе добровольцев дали попробовать созданный деликатес и настоящую говядину. Участники не поняли, что подвидом мяса на одной из тарелок лежали переработанные отходы. Инновация может помочь решить сразу две проблемы: дефицит продуктов и загрязнение окружающей среды.