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6 мая, 13:22

Из говна и сои: В Японии научились делать мясо из канализационного осадка

Japan Daily: Японский учёный создал мясной продукт из отходов сточных вод

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Foodio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Foodio

Инновационный метод создания мяса предложил японский исследователь Икеда Мицуюки. Он взял отходы сточных вод и при помощи белковых бактерий преобразовал канализационный осадок в продукт, по вкусу схожий с говядиной. Об этом сообщает Japan Daily.

В созданный из отходов мясной продукт добавили сою и приправы. Затем группе добровольцев дали попробовать созданный деликатес и настоящую говядину. Участники не поняли, что подвидом мяса на одной из тарелок лежали переработанные отходы. Инновация может помочь решить сразу две проблемы: дефицит продуктов и загрязнение окружающей среды.

Ранее россиянам рекомендовали употреблять мясо во время майских праздников. Жир и белок хорошо обволакивают и подготавливают желудочно-кишечный тракт к алкоголю. Однако перед застольем с шашлыком следует принять ферментные препараты.

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Полина Никифорова
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