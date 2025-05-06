Глобальное потепление может вызвать распространение грибка-убийцы в Европе
Independent: Смертоносный грибок может захватить Европу из-за потепления
Вирусные клетки. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Изменение климата может открыть дорогу смертельно опасным грибковым инфекциям в Европе. Повышение температуры позволяет этому патогену осваивать новые территории в Северной Европе, Азии и Америке, что представляет угрозу для здоровья огромного числа людей по всему миру. Об этом предупреждает Independent, ссылаясь на новое исследование Университета Манчестера.
Ученые бьют тревогу: глобальное потепление способствует расширению ареала грибов рода Aspergillus, вызывающих серьёзные заболевания дыхательных путей и других органов. Прогнозируется, что к концу века зона распространения наиболее опасного вида, Aspergillus fumigatus, увеличится на 77%, подвергая риску здоровье около 9 миллионов европейцев. Особую угрозу эти грибки представляют для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями лёгких.
Специалисты подчёркивают, что температура, оптимальная для размножения этих патогенов (37°C), совпадает с температурой человеческого тела, что делает их особенно опасными. По мнению специалистов, карта распространения инфекционных заболеваний может кардинально измениться в ближайшие десятилетия. Грибы рода Aspergillus, особенно Aspergillus flavus, представляют угрозу для сельского хозяйства, поражая посевы зерновых.
Исследование прогнозирует расширение ареала этого гриба в северные регионы, такие как Китай, Россия и Скандинавия, в то время как в традиционных местах обитания условия могут измениться.
Ранее врач предупредила, что вирусы герпеса и ветряной оспы способны вызывать серьезные заболевания у людей с ослабленным иммунитетом. Они могут долго жить в организме, не проявляя себя.