Глобальное потепление может вызвать распространение грибка-убийцы в Европе

Изменение климата может открыть дорогу смертельно опасным грибковым инфекциям в Европе. Повышение температуры позволяет этому патогену осваивать новые территории в Северной Европе, Азии и Америке, что представляет угрозу для здоровья огромного числа людей по всему миру. Об этом предупреждает Independent, ссылаясь на новое исследование Университета Манчестера.

Ученые бьют тревогу: глобальное потепление способствует расширению ареала грибов рода Aspergillus, вызывающих серьёзные заболевания дыхательных путей и других органов. Прогнозируется, что к концу века зона распространения наиболее опасного вида, Aspergillus fumigatus, увеличится на 77%, подвергая риску здоровье около 9 миллионов европейцев. Особую угрозу эти грибки представляют для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями лёгких.

Специалисты подчёркивают, что температура, оптимальная для размножения этих патогенов (37°C), совпадает с температурой человеческого тела, что делает их особенно опасными. По мнению специалистов, карта распространения инфекционных заболеваний может кардинально измениться в ближайшие десятилетия. Грибы рода Aspergillus, особенно Aspergillus flavus, представляют угрозу для сельского хозяйства, поражая посевы зерновых.

Исследование прогнозирует расширение ареала этого гриба в северные регионы, такие как Китай, Россия и Скандинавия, в то время как в традиционных местах обитания условия могут измениться.