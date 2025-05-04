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4 мая, 13:30

«Ласковые убийцы»: Раскрыта смертельная опасность «спящих» вирусов

Врач Серёжина предупредила об опасности вирусов простого герпеса и ветряной оспы

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Так называемые «спящие» вирусы могут долгое время оставаться в организме, не проявляя себя после заражения. Они способны годами ждать благоприятных условий для размножения и проявиться только после ослабления иммунитета, предупредила врач Вера Серёжина.

В интервью газете «Известия» она выделила вирус простого герпеса, который может активироваться и вызывать высыпания на губах или в интимной зоне. Также опасен вирус ветряной оспы (ветрянки), который остаётся в нервных узлах позвоночника и при снижении иммунитета может вызвать опоясывающий лишай.

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«За бессимптомность вирус гепатита С, как и В, прозвали ласковым убийцей. Но в отличие от ВИЧ гепатиты на сегодня успешно поддаются терапии, особенно на начальных этапах развития», — отметил инфекционист Владимир Неронов.

По его словам, сифилис и боррелиоз (болезнь Лайма) также могут длительно протекать без симптомов. Кроме того, токсоплазмоз и хеликобактер пилори могут находиться в «спящем» состоянии и активироваться при ослаблении иммунитета. Аналогичным образом действуют и вирусы папилломы человека, которые передаются контактным путём, включая половой.

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Ранее онколог раскрыл способность аллергиков противостоять некоторым видам рака. При данном недуге, как отметил эксперт, снижен риск развития рака головного мозга. Кроме того, россиян предупредили о смертельной опасности менингококковой инфекции.

Борис Эльфанд
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