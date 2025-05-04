«Ласковые убийцы»: Раскрыта смертельная опасность «спящих» вирусов

Так называемые «спящие» вирусы могут долгое время оставаться в организме, не проявляя себя после заражения. Они способны годами ждать благоприятных условий для размножения и проявиться только после ослабления иммунитета, предупредила врач Вера Серёжина.

В интервью газете «Известия» она выделила вирус простого герпеса, который может активироваться и вызывать высыпания на губах или в интимной зоне. Также опасен вирус ветряной оспы (ветрянки), который остаётся в нервных узлах позвоночника и при снижении иммунитета может вызвать опоясывающий лишай.

«За бессимптомность вирус гепатита С, как и В, прозвали ласковым убийцей. Но в отличие от ВИЧ гепатиты на сегодня успешно поддаются терапии, особенно на начальных этапах развития», — отметил инфекционист Владимир Неронов.

По его словам, сифилис и боррелиоз (болезнь Лайма) также могут длительно протекать без симптомов. Кроме того, токсоплазмоз и хеликобактер пилори могут находиться в «спящем» состоянии и активироваться при ослаблении иммунитета. Аналогичным образом действуют и вирусы папилломы человека, которые передаются контактным путём, включая половой.