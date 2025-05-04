«Ласковые убийцы»: Раскрыта смертельная опасность «спящих» вирусов
Врач Серёжина предупредила об опасности вирусов простого герпеса и ветряной оспы
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Так называемые «спящие» вирусы могут долгое время оставаться в организме, не проявляя себя после заражения. Они способны годами ждать благоприятных условий для размножения и проявиться только после ослабления иммунитета, предупредила врач Вера Серёжина.
В интервью газете «Известия» она выделила вирус простого герпеса, который может активироваться и вызывать высыпания на губах или в интимной зоне. Также опасен вирус ветряной оспы (ветрянки), который остаётся в нервных узлах позвоночника и при снижении иммунитета может вызвать опоясывающий лишай.
«За бессимптомность вирус гепатита С, как и В, прозвали ласковым убийцей. Но в отличие от ВИЧ гепатиты на сегодня успешно поддаются терапии, особенно на начальных этапах развития», — отметил инфекционист Владимир Неронов.
По его словам, сифилис и боррелиоз (болезнь Лайма) также могут длительно протекать без симптомов. Кроме того, токсоплазмоз и хеликобактер пилори могут находиться в «спящем» состоянии и активироваться при ослаблении иммунитета. Аналогичным образом действуют и вирусы папилломы человека, которые передаются контактным путём, включая половой.
Ранее онколог раскрыл способность аллергиков противостоять некоторым видам рака. При данном недуге, как отметил эксперт, снижен риск развития рака головного мозга. Кроме того, россиян предупредили о смертельной опасности менингококковой инфекции.