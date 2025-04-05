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5 апреля, 10:09

«Стартуют новые заболевания»: Россиян предупредили об опасных последствиях ковида

Депутат Башанкаев: Забыть о ковиде, как о страшном сне, не получится

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Забыть о ковиде, как о страшном сне, не получится ни в России, ни во всём мире, уверен первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он напомнил в эфире радио «Комсомольская правда», что с начала пандемии прошло уже пять лет, однако медики до сих пор фиксируют последствия CoViD-19.

Чтобы справиться с пандемией, врачам со всего мира приходилось регулярно менять схемы лечения коронавируса. Однако в итоге он стал провокатором сердечно-сосудистых, неврологических и эндокринных заболеваний, недугов ЖКТ, онкологий и диабета, подчеркнул парламентарий.

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«У переболевших людей стартуют новые заболевания. Стало больше панкреатитов, язвенных болезней, хронических воспалительных заболеваний кишечника. И, разумеется, неврологические изменения: многие отмечают у себя проблемы с памятью, нарушение когнитивных функций. Со всем этим нам предстоит ещё долгое время разбираться», — заключил хирург-онколог

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Ранее россиян предупредили об опаснейшей мутации коронавируса, смертность которой доходит до 42%. Речь идёт о ближневосточном респираторном синдроме MERS-CoV. К слову, сегодня коронавирусы по мутациям обогнали даже вирус гриппа.

Борис Эльфанд
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