«Летучая мышь — ещё не самое страшное»: Онищенко оценил риски нового китайского коронавируса

Там много коронавирусов, описаны все эти природные очаги вирусов. И Ухань, и вся территория Китая представляют вирусную опасность. Поэтому новизны большой нет. Вот если какой-то из тех вирусов, которые мы знаем, перешёл на человека — другое дело. Но летучая мышь — это ещё не самое страшное. Летучие мыши как-то особенно к человеку не тяготеют. Также резервуаром являются мелкие млекопитающие — козы, бараны, коровы, и чем ближе к человеку животное, вероятность распространения вируса больше.