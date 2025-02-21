«Летучая мышь — ещё не самое страшное»: Онищенко оценил риски нового китайского коронавируса
Онищенко: Новый коронавирус из Китая вряд ли вызовет новую пандемию
Вся Восточная Азия — это Мекка вирусов и микробов, которые представляют опасность для человека. Так в беседе с Life.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал появление нового коронавируса в Китае.
Там много коронавирусов, описаны все эти природные очаги вирусов. И Ухань, и вся территория Китая представляют вирусную опасность. Поэтому новизны большой нет. Вот если какой-то из тех вирусов, которые мы знаем, перешёл на человека — другое дело. Но летучая мышь — это ещё не самое страшное. Летучие мыши как-то особенно к человеку не тяготеют. Также резервуаром являются мелкие млекопитающие — козы, бараны, коровы, и чем ближе к человеку животное, вероятность распространения вируса больше.
По словам Онищенко, «предыдущий» коронавирус дал человечеству иммунитет, потому сейчас нет оснований полагать, что этот новый ковид вызовет какую-то пандемию. Тем не менее он назвал информацию о появлении вируса интересной и поблагодарил китайских коллег за то, что они внимательно следят за эпидемиологической ситуацией.
Напомним, ранее китайские СМИ сообщили о выявлении нового вируса, способного заражать человека аналогично CoViD-19. Речь идёт о новой разновидности коронавируса HKU5, впервые обнаруженной у японского нетопыря в Гонконге. Исследования проводились специалистами из Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков