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21 февраля, 08:39

«Летучая мышь — ещё не самое страшное»: Онищенко оценил риски нового китайского коронавируса

Онищенко: Новый коронавирус из Китая вряд ли вызовет новую пандемию

Вся Восточная Азия — это Мекка вирусов и микробов, которые представляют опасность для человека. Так в беседе с Life.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал появление нового коронавируса в Китае.

Там много коронавирусов, описаны все эти природные очаги вирусов. И Ухань, и вся территория Китая представляют вирусную опасность. Поэтому новизны большой нет. Вот если какой-то из тех вирусов, которые мы знаем, перешёл на человека — другое дело. Но летучая мышь — это ещё не самое страшное. Летучие мыши как-то особенно к человеку не тяготеют. Также резервуаром являются мелкие млекопитающие — козы, бараны, коровы, и чем ближе к человеку животное, вероятность распространения вируса больше.

Геннадий Онищенко

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Там много коронавирусов, описаны все эти природные очаги вирусов. И Ухань, и вся территория Китая представляют вирусную опасность. Поэтому новизны большой нет. Вот если какой-то из тех вирусов, которые мы знаем, перешёл на человека — другое дело. Но летучая мышь — это ещё не самое страшное. Летучие мыши как-то особенно к человеку не тяготеют. Также резервуаром являются мелкие млекопитающие — козы, бараны, коровы, и чем ближе к человеку животное, вероятность распространения вируса больше.
Там много коронавирусов, описаны все эти природные очаги вирусов. И Ухань, и вся территория Китая представляют вирусную опасность. Поэтому новизны большой нет. Вот если какой-то из тех вирусов, которые мы знаем, перешёл на человека — другое дело. Но летучая мышь — это ещё не самое страшное. Летучие мыши как-то особенно к человеку не тяготеют. Также резервуаром являются мелкие млекопитающие — козы, бараны, коровы, и чем ближе к человеку животное, вероятность распространения вируса больше.

По словам Онищенко, «предыдущий» коронавирус дал человечеству иммунитет, потому сейчас нет оснований полагать, что этот новый ковид вызовет какую-то пандемию. Тем не менее он назвал информацию о появлении вируса интересной и поблагодарил китайских коллег за то, что они внимательно следят за эпидемиологической ситуацией.

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Напомним, ранее китайские СМИ сообщили о выявлении нового вируса, способного заражать человека аналогично CoViD-19. Речь идёт о новой разновидности коронавируса HKU5, впервые обнаруженной у японского нетопыря в Гонконге. Исследования проводились специалистами из Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

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Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Андрей Горяничев
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