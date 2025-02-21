«Заигрались в лаборатории»: Госсекретарь США раскрыл правду о появлении COVID-19
Рубио: COVID-19 разлетелся по всему миру из-за утечки в китайской лаборатории
Вирус COVID-19 вырвался за пределы лаборатории в китайском городе Ухань и привёл к пандемии в 2020 году, поскольку учёные с ним «заигрались». Об этом в интервью журналистке Кэтрин Херридж сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — считает глава Госдепа.
Ранее в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) заявили, что считают наиболее вероятной версией появления вируса COVID-19 утечку из лаборатории. А в декабре 2024 года американский Конгресс подтвердил, что ковид искусственно создали под руководством Штатов.
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