«Заигрались в лаборатории»: Госсекретарь США раскрыл правду о появлении COVID-19

Вирус COVID-19 вырвался за пределы лаборатории в китайском городе Ухань и привёл к пандемии в 2020 году, поскольку учёные с ним «заигрались». Об этом в интервью журналистке Кэтрин Херридж сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — считает глава Госдепа.