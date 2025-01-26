NYT: ЦРУ считает версию с утечкой CoViD-19 из лаборатории самой вероятной

Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что версия с утечкой CoViD-19 из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной. Об этом пишет The New York Times.

Ранее ЦРУ оставляло вопрос о происхождении вируса открытым, так как у управления было недостаточно доказательств для каких-либо однозначных выводов. Однако в последние недели разведка США пересмотрела свою позицию и теперь рассматривает лабораторную версию как самую правдоподобную. Впрочем, последний вердикт всё равно характеризуется «низкой степенью уверенности».

Несмотря на новую оценку, пресс-секретарь ЦРУ отметила, что другая версия, связанная с естественным происхождением вируса, также продолжает рассматриваться. Управление будет продолжать мониторить любые новые источники информации, которые могут повлиять на его выводы.

Напомним, что нынешний глава ЦРУ Джон Рэтклифф известен своей поддержкой теории о лабораторной утечке. Он отмечал, что понимание настоящих причин пандемии имеет важное значение для международных отношений, особенно для американо-китайских связей.