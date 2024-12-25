Врач объяснила, что такое «лёгкий ковид» и как от него защититься

Болезнь, которую в Сети называют «лёгким ковидом», скорее всего, обычная для зимы острая респираторная вирусная инфекция. Говорить о массовой эпидемии оснований пока нет никаких, заявила врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.

По словам заболевших, начинается всё с сильной слабости и ломоты в мышцах, затем накрывает головная боль и поднимается температура до 37,5 градуса. Ни насморка, ни боли в горле при этом нет. Россияне жалуются в Интернете, что непонятная болезнь буквально сбивает с ног, а затем также внезапно отступает.

«Нужно понимать, что всего существует больше 200 видов возбудителей ОРВИ — вирусы парагриппа, риновирусы, реовирусы, аденовирусы и коронавирусы в том числе. Все они вызывают примерно схожие симптомы — вялость, общее недомогание, головную боль, насморк, першение в горле», — отметила Уланкина в разговоре с «Газетой.ru».

Она уточнила, что точно выявить возбудителя инфекции можно только при помощи лабораторных тестов. С уверенностью говорить о ковиде следует только после положительного ПЦР-теста. В период роста заболеваемости врач посоветовала соблюдать элементарные меры предосторожности: избегать массового скопления людей, носить маски и перчатки, а также чаще мыть руки. При наличии каких-либо симптомов следует соблюдать постельный режим и вызвать на дом доктора.