Врач объяснила, что такое «лёгкий ковид» и как от него защититься
Врач Уланкина заявила, что нет оснований говорить о новой эпидемии CoViD-19
Болезнь, которую в Сети называют «лёгким ковидом», скорее всего, обычная для зимы острая респираторная вирусная инфекция. Говорить о массовой эпидемии оснований пока нет никаких, заявила врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.
По словам заболевших, начинается всё с сильной слабости и ломоты в мышцах, затем накрывает головная боль и поднимается температура до 37,5 градуса. Ни насморка, ни боли в горле при этом нет. Россияне жалуются в Интернете, что непонятная болезнь буквально сбивает с ног, а затем также внезапно отступает.
«Нужно понимать, что всего существует больше 200 видов возбудителей ОРВИ — вирусы парагриппа, риновирусы, реовирусы, аденовирусы и коронавирусы в том числе. Все они вызывают примерно схожие симптомы — вялость, общее недомогание, головную боль, насморк, першение в горле», — отметила Уланкина в разговоре с «Газетой.ru».
Она уточнила, что точно выявить возбудителя инфекции можно только при помощи лабораторных тестов. С уверенностью говорить о ковиде следует только после положительного ПЦР-теста. В период роста заболеваемости врач посоветовала соблюдать элементарные меры предосторожности: избегать массового скопления людей, носить маски и перчатки, а также чаще мыть руки. При наличии каких-либо симптомов следует соблюдать постельный режим и вызвать на дом доктора.
Кроме того, в период подъёма заболеваемости вирусных инфекций россиянам советуют хорошо питаться. В рацион необходимо включать побольше белковых продуктов: яйца, мясо птицы, творог и рыба. Укрепить иммунитет также помогут цитрусовые. В частности, один апельсин среднего размера содержит около 70 мг витамина С, что составляет примерно 70% суточной нормы для взрослого человека.