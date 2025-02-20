Смертность от гриппа в США впервые за пять лет превысила смертность от ковида
Bloomberg: В США впервые за пять лет от гриппа умерло больше, чем от COVID-19
По данным агентства Bloomberg, в этом зимнем сезоне количество случаев летального исхода от сезонного гриппа в США впервые за последние пять лет превысило число смертей от COVID-19. Эти сведения предоставлены американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
«Этой зимой грипп стал более смертоносным вирусом по сравнению с COVID-19, что произошло впервые за последние пять лет», — сообщает агентство.
Как указывает Bloomberg, в текущем сезоне преобладают штаммы H1N1 и H3N2, причем последний из них вызывает более тяжелые формы болезни.
С начала пандемии COVID-19 в 2020 году в США от этого вируса погибло почти в 42 раза больше людей, чем от гриппа. Однако новые предварительные данные CDC свидетельствуют о том, что эта тенденция может измениться в 2025 году.
Ранее россиянам рассказали, как отличить грипп от ОРВИ. Ошибочно считать, что все болезни начинаются с насморка и кашля. Основной признак гриппа — резкий подъём температуры выше 38 градусов, а также головные боли и ломота в теле. Чтобы защитить себя от тяжёлого течения болезни, необходимо делать прививки каждый год.
Kandinsky 3.1 / Life.ru