Китайские учёные обнаружили новый коронавирус у летучих мышей

Китайские вирусологи выявили новый вирус, способный заражать человека аналогично CoViD-19. Об этом сообщает South China Morning Post.

Речь идёт о новой разновидности коронавируса HKU5, впервые обнаруженной у японского нетопыря в Гонконге. Исследования проводились специалистами из Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

По словам учёных, вирус, выделенный из образцов летучих мышей, способен инфицировать человеческие клетки. Несмотря на это, эксперты подчёркивают, что поводов для паники пока нет. Хотя риск распространения HKU5-CoV-2 среди людей оценивается как низкий, необходимы дальнейшие исследования.