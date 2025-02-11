Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с новым вирусом, обнаруженным в США

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в США, ведётся постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контроль эпидемических рисков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации, полученной Роспотребнадзором, новый вирус, относящийся к роду хенипавирусов, был выявлен в штате Алабама. Он был обнаружен у четырёх обычных короткохвостых бурозубок, которые были пойманы в 2021 году.

«Специалисты на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — отмечается в сообщении ведомства.

Также сообщается, что в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора уже разработаны тест-системы, позволяющие обнаруживать генипавирусы, включая вирус Кэмп-Хилл.

Стоит отметить, что новый вид генипавируса Кэмп-Хилл был выявлен американскими учёными у землероек в штате Алабама. Этот вирус способен поражать внутренние органы и представляет потенциальную угрозу для человека. Генипавирусы известны своей способностью инфицировать как животных, так и людей. Среди наибольшей опасности выделяются вирус Хендра, который вызывает инфекции, проявляющиеся отеком легких и кровотечениями, а также вирус Нипах, способный привести к воспалению мозга.