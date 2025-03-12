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12 марта, 15:29

Смертность 42%: Россиян предупредили об опаснейшей мутации коронавируса

Вирусолог Протасова: Смертность при MERS-CoV доходит до 42%

Смертность ближневосточного респираторного синдрома коронавируса MERS доходит до 42%, предупредила россиян доктор медицинских наук, вирусолог Светлана Протасова. По её словам, сегодня учёные опасаются, что ковид может мутировать в MERS, потому что эти вирусы чрезвычайно быстро образуют новые штаммы.

Собеседница RuNews24.ru подчеркнула, что коронавирусы по мутациям обогнали даже вирус гриппа, хотя раньше считались довольно слабыми и «тащились вслед за вирусом гриппа по проторенной дорожке». Однако в 2002 году коронавирус вызвал вспышку атипичной пневмонии с летальностью около двух процентов, а в 2019-м — пандемию, напомнила эксперт.

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«А в 2012 году [коронавирус вызвал] вспышку MERS, во время которой чуть не каждый второй погибал. <...> Ни вакцин, ни лекарств от вируса MERS не существует, хотя разработки препаратов ведутся», — предупредила вирусолог.

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Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Борис Эльфанд
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