Смертность 42%: Россиян предупредили об опаснейшей мутации коронавируса

Смертность ближневосточного респираторного синдрома коронавируса MERS доходит до 42%, предупредила россиян доктор медицинских наук, вирусолог Светлана Протасова. По её словам, сегодня учёные опасаются, что ковид может мутировать в MERS, потому что эти вирусы чрезвычайно быстро образуют новые штаммы.

Собеседница RuNews24.ru подчеркнула, что коронавирусы по мутациям обогнали даже вирус гриппа, хотя раньше считались довольно слабыми и «тащились вслед за вирусом гриппа по проторенной дорожке». Однако в 2002 году коронавирус вызвал вспышку атипичной пневмонии с летальностью около двух процентов, а в 2019-м — пандемию, напомнила эксперт.