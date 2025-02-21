В ВОЗ высказались о новом коронавирусе у китайских летучих мышей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не владеет новой информацией о недавно обнаруженном коронавирусе. Заболевание было обнаружено в лаборатории Китая. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель организации Тарик Жазаревич.

«У нас нет дополнительной информации по интересующему вас вопросу», — сказал представитель ВОЗ.