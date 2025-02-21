В ВОЗ высказались о новом коронавирусе у китайских летучих мышей
ВОЗ не владеет дополнительной информацией о новом коронавирусе, выявленном в КНР
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не владеет новой информацией о недавно обнаруженном коронавирусе. Заболевание было обнаружено в лаборатории Китая. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель организации Тарик Жазаревич.
«У нас нет дополнительной информации по интересующему вас вопросу», — сказал представитель ВОЗ.
Напомним, что ранее китайские СМИ сообщили о появлении нового вируса, который может заражать людей подобно CoViD-19. Это новая разновидность коронавируса HKU5, впервые выявленная у японского нетопыря в Гонконге. Исследования проводились учёными из Академии наук Китая в Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.
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