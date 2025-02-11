Законно ли увольнять работника за отказ вакцинироваться от ковида, объяснила юрист
Юрист Черепанова считает законным увольнение работников за отказ тот вакцинации
Увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от коронавируса законно, заявила юрист Анна Черепанова, поддержав соответствующее решение Конституционного суда (КС) России. В беседе с RuNews24.ru она призвала сограждан позаботиться о собственной безопасности и сделать прививки, которые оплачивает государство.
«В любом случае, прививка как мера безопасности как самого человека, так и общества в целом, необходима. Люди живут в окружении своих близких, родных, соседей, коллег», — отметила эксперт.
Напомним, ранее КС РФ признал законным отстранение работников за отказ вакцинироваться от коронавируса. Жалобы на требования сделать прививку подавались в Санкт-Петербурге и Приморском крае — в обоих случаях суд поддержал. работодателей.