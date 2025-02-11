Законно ли увольнять работника за отказ вакцинироваться от ковида, объяснила юрист

Увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от коронавируса законно, заявила юрист Анна Черепанова, поддержав соответствующее решение Конституционного суда (КС) России. В беседе с RuNews24.ru она призвала сограждан позаботиться о собственной безопасности и сделать прививки, которые оплачивает государство.

«В любом случае, прививка как мера безопасности как самого человека, так и общества в целом, необходима. Люди живут в окружении своих близких, родных, соседей, коллег», — отметила эксперт.