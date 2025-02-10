КС РФ признал законным отстранение работников за отказ вакцинироваться от CoViD

Конституционный суд России счёл законными решения об отстранении от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на решение суда.

Издание уточняет, что жалобы на требования пройти вакцинацию подавались в Петербурге и Приморском крае. Впрочем, в обоих случаях суд принял сторону работодателей.

«Истцы оспаривали положения Трудового кодекса (ТК), а также законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые в совокупности позволяют отстранить от работы за отказ от прививки», — сказано в материале.

«Ведомости» отмечают, что Конституционный суд в каждом из дел обращался к нормативным правовым актам, обязывающим работников социальной и транспортной сферы прививаться, чтобы снизить угрозу распространения вируса. А управляющий партнёр адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев в беседе с изданием пояснил, что судебная практика по подобным случаям пока что складывается вполне единообразно — суды встают на сторону работодателей.