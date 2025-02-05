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5 февраля, 13:17

Из-за христиан-баптистов в Курской области началась смертельная эпидемия свинки

Mash: В Курской области 16 человек заболели свинкой из-за отказа от вакцинации

В Курской области зафиксировали вспышку заболеваемости свинкой (эпидемическим паротитом). В течение одной недели в городе Железногорске выявили 16 случаев заражения. Предположительно, эпидемия произошла из-за евангельских христиан-баптистов, которые отказываются вакцинироваться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Среди заболевших — 12 детей возрастом от года до 17 лет, а также четверо взрослых. Все они не были привиты из-за религиозных запретов. Учебные заведения города пришлось закрыть на карантин. При этом заболевании у человека возникают головная боль, отсутствие аппетита и повышенная температура. В большинстве случаев воспаляются слюнные железы, из-за которых опухает лицо.

Ранее Life.ru рассказывал об «эпидемии мигрени», которая произошла у россиян после новогодних праздников. Неврологи связали её с выходом на работу после длительных выходных. Отмечается, что в последнее время жалобы на мигрень увеличиваются.

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Названо 5 причин эпидемии облысения у подростков
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Shutterstock / FOTODOM / KHUNNINE

Полина Никифорова
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