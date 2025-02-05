Из-за христиан-баптистов в Курской области началась смертельная эпидемия свинки

В Курской области зафиксировали вспышку заболеваемости свинкой (эпидемическим паротитом). В течение одной недели в городе Железногорске выявили 16 случаев заражения. Предположительно, эпидемия произошла из-за евангельских христиан-баптистов, которые отказываются вакцинироваться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Среди заболевших — 12 детей возрастом от года до 17 лет, а также четверо взрослых. Все они не были привиты из-за религиозных запретов. Учебные заведения города пришлось закрыть на карантин. При этом заболевании у человека возникают головная боль, отсутствие аппетита и повышенная температура. В большинстве случаев воспаляются слюнные железы, из-за которых опухает лицо.